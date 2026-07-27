کرکٹر ارشدیپ سنگھ اور اداکارہ سمرین کور نے اپنے رشتے کی تصدیق کر دی
بھارتی کرکٹر ارشدیپ سنگھ اور پنجابی فلموں کی معروف اداکارہ سمرین کور نے بالآخر اپنے تعلق کی تصدیق کر دی۔ دونوں نے سوشل میڈیا پر ایک مشترکہ پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے رشتے کو باضابطہ طور پر عوام کے سامنے پیش کیا۔
اس اعلان کے بعد مداحوں اور شوبز و کرکٹ سے وابستہ شخصیات نے دونوں کو مبارکباد دی اور سوشل میڈیا پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گزشتہ کئی ماہ سے دونوں کے تعلقات کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، تاہم انہوں نے اس بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی۔
رپورٹس کے مطابق ارشدیپ سنگھ اور سمرین کور کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اب انہوں نے اپنے تعلق کو عوامی سطح پر قبول کر لیا ہے۔ ان کی مشترکہ تصاویر اور پیغام نے مداحوں کی بھرپور توجہ حاصل کی، جبکہ سوشل میڈیا پر دونوں کے نام ٹرینڈ بھی کرنے لگے۔