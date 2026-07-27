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    پاکستان میں مون سون سے اموات کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، مزید 10 ہلاکتیں رپورٹ

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    پاکستان میں مون سون بارشوں کے باعث جون کے آخر سے اب تک 107 افراد جاں بحق جبکہ 344 افراد زخمی ہو چکے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) کے مطابق۔ حکام نے مزید شدید بارشوں کے امکان کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔

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