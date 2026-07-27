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    ناران کے قریب پنجاب یونیورسٹی کی بس کھائی میں جا گری، 21 افراد زخمی

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    کاغان ویلی کے تفریحی دورے سے لاہور واپس آنے والی پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کی بس مانسہرہ–ناران–جال کھڈ روڈ پر بالاکوٹ کے قریب بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 21 ملازمین زخمی ہو گئے۔

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