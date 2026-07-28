Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    فوجی حملوں میں وقفے کے دوران ایران سے مذاکرات جاری ہیں : ٹرمپ

    By

    امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فوجی حملوں میں وقفے کے دوران امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے کے ممالک آبنائے ہرمز کی سلامتی کو یقینی بنانے اور ڈرون خطرات سے نمٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

    Keep Reading