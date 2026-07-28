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    جسٹن گریوز نے پاکستان کے خلاف 5 مسلسل میڈن اوورز اور 5 وکٹوں کے ساتھ ٹیسٹ تاریخ رقم کر دی

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    ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر جسٹن گریوز نے پاکستان کے خلاف ٹاروبا میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے دوران تاریخ رقم کر دی۔ وہ ریکارڈ شدہ ٹیسٹ کرکٹ میں مسلسل پانچ میڈن اوورز میں وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے۔

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