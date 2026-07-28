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    پاکستان میں 20 سال بعد عالمی ہاکی کا آغاز، کورین ٹیم اسلام آباد میں

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    کوریا کی قومی ہاکی ٹیم پاکستان کے خلاف ایف آئی ایچ سے منظور شدہ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ یہ تقریباً 20 سال بعد کسی بین الاقوامی ٹیم کا پاکستان میں باضابطہ دوطرفہ ہاکی سیریز کے لیے پہلا دورہ ہے۔

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