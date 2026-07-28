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    اسرائیل نے مغربی کنارے کے مہاجر کیمپ پر قبضے کا حکم دے دیا

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    اسرائیلی وزیرِ دفاع اسرائیل کاٹز نے فوج کو مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنے اور ایک مزید فلسطینی مہاجر کیمپ پر قبضے کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔

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