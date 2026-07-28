Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    گلین میک گرا نے وسیم اور وقار کو فاسٹ بولنگ کی عظیم ترین جوڑی قرار دے دیا

    By

    آسٹریلیا کے عظیم فاسٹ بولر گلین میک گرا نے وسیم اکرم اور وقار یونس کو اپنے کیریئر میں سامنے آنے والی عظیم ترین فاسٹ بولنگ جوڑی قرار دیا۔ انہوں نے وسیم اکرم کی خطرناک سوئنگ اور وقار یونس کی تباہ کن ریورس سوئنگ یارکرز کو اپنی دور کی بے مثال بولنگ قرار دیا۔

    Keep Reading