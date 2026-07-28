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    شام اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کا خواہاں، صدر احمد الشرع

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    شامی صدر احمد الشرع نے کہا ہے کہ دمشق کئی ممالک کی شمولیت سے اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کوشش کامیاب ہوئی تو اس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور وسیع تر علاقائی امن کے قیام میں مدد مل سکتی ہے۔

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