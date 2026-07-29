ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل لائسنس دینے کی منظوری دے دی

ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائلوں کی تیاری کے لیے امریکی لائسنس دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ پیش رفت یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ زیلنسکی کے مطابق، اس فیصلے سے یوکرین کو مقامی سطح پر پیٹریاٹ میزائل انٹرسیپٹرز تیار کرنے کی راہ ہموار ہوگی، جس سے روس کے بڑھتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاع مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
رپورٹس کے مطابق، یوکرین امریکی دفاعی کمپنیوں، خصوصاً لاک ہیڈ مارٹن، کے ساتھ مشترکہ پیداوار کے امکانات پر بھی بات چیت کر رہا ہے تاکہ پیٹریاٹ دفاعی نظام کی تیاری کا عمل جلد شروع کیا جا سکے۔ اس اقدام کو امریکہ اور یوکرین کے درمیان دفاعی تعاون میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اگرچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر عملی عمل درآمد میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔