امریکی سینیٹ نے کلیٹن کی بطور انٹیلیجنس سربراہ توثیق کر دی

امریکی سینیٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد امیدوار جے کلیٹن (Jay Clayton) کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر (Director of National Intelligence – DNI) مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ سینیٹ میں یہ نامزدگی 51 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے منظور ہوئی، جہاں تمام ریپبلکن ارکان نے حمایت جبکہ تمام ڈیموکریٹس نے مخالفت کی۔
جے کلیٹن اس سے قبل امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے چیئرمین اور مین ہیٹن کے امریکی اٹارنی رہ چکے ہیں، تاہم ان کے پاس انٹیلیجنس شعبے کا براہِ راست تجربہ محدود ہے۔ ان کی نامزدگی کے دوران سماعت میں 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات، انٹیلیجنس اداروں کی غیر جانبداری اور قومی سلامتی سے متعلق کئی سوالات اٹھائے گئے، جن پر ڈیموکریٹس نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
کلیٹن اب امریکہ کے 18 وفاقی انٹیلیجنس اداروں کی نگرانی کریں گے، جن میں CIA، NSA اور دیگر اہم ایجنسیاں شامل ہیں۔ ان کی تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کو روس، چین، ایران اور دیگر عالمی سکیورٹی چیلنجز کے باعث انٹیلیجنس نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت درپیش ہے۔