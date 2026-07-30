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    پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر مینز والی بال چیمپئن شپ اپنے نام کر لی

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    پاکستان نے سنٹرل ایشین والی بال ایسوسی ایشن (CAVA) مینز والی بال چیمپئن شپ کے فائنل میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لیاقت جمنازیم میں کھیلے گئے فائنل میں قومی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور انداز میں فتح حاصل کی۔

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