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    حکومت کا مستقبل کے سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے 800 ارب روپے کے ہنگامی منصوبے کی تیاری

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    حکومت نے پاکستان کے قومی فلڈ پروٹیکشن منصوبے کا نظرِثانی شدہ فریم ورک حتمی شکل دے دی ہے، جس کی مجوزہ لاگت بڑھ کر تقریباً 800 ارب روپے ہو گئی ہے۔ منصوبے کی منظوری کے لیے جلد ہی اسے کونسل آف کامن انٹرسٹس (CCI) کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔

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