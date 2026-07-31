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    وسیم اکرم کا گمشدہ کتا مل گیا، دو افراد کو 2 لاکھ 50 ہزار روپے انعام دیا گیا

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    پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا گمشدہ پالتو کتا مل گیا۔ کتے کو تلاش کرنے میں مدد کرنے والے دو افراد کو وسیم اکرم کی جانب سے 2 لاکھ 50 ہزار روپے انعام دیا گیا، جس پر مداحوں نے خوشی کا اظہار کیا۔

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