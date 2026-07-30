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    ارشد ندیم کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے

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    قومی ہیرو ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو مقابلے میں دفاعی چیمپئن اور گولڈ میڈل کے مضبوط امیدوار کے طور پر شرکت کی۔ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اور ایک بار پھر طلائی تمغے کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔

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