اروبا مرزا نے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ چیٹ شیئر کر دی، سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی

اروبا مرزا نے سوشل میڈیا پر ثاقب چدھڑ کے ساتھ اپنی مبینہ چیٹ شیئر کر دی، جس کے بعد یہ معاملہ تیزی سے وائرل ہو گیا۔ پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد صارفین کی جانب سے مختلف آراء اور تبصرے کیے جا رہے ہیں، تاہم چیٹ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔
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