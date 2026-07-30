Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    اروبا مرزا نے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ چیٹ شیئر کر دی، سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی

    By

    اروبا مرزا نے سوشل میڈیا پر ثاقب چدھڑ کے ساتھ اپنی مبینہ چیٹ شیئر کر دی، جس کے بعد یہ معاملہ تیزی سے وائرل ہو گیا۔ پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد صارفین کی جانب سے مختلف آراء اور تبصرے کیے جا رہے ہیں، تاہم چیٹ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔

    Keep Reading