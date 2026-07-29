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    ایران کو جلد چینی ساختہ فضائی دفاعی میزائل نظام ملنے کا امکان

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    ایران کو جلد چینی ساختہ فضائی دفاعی میزائل نظام ملنے والا ہے، جس سے موجودہ علاقائی کشیدگی کے دوران اس کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ اقدام ایران کی فوجی تنصیبات کو جدید بنانے اور ممکنہ فضائی خطرات سے تحفظ کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔

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