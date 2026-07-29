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    امریکا اور سعودی عرب کے فضائی حملوں میں کم از کم 20 عراقی جنگجو ہلاک

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    عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز (PMF) کا کہنا ہے کہ مختلف صوبوں میں ہونے والے مبینہ امریکی اور سعودی فضائی حملوں میں اس کے کم از کم 20 اہلکار ہلاک جبکہ 32 زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ متعلقہ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

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