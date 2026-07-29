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    ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تجاویز کا تبادلہ

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    ایران نے آبنائے ہرمز کی مشترکہ نگرانی سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کرتے ہوئے اپنا متبادل منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ دونوں ممالک اس اہم سمندری گزرگاہ کے انتظام سے متعلق ممکنہ حتمی معاہدے کی شرائط پر مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

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