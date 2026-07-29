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    لٹن داس بنگلہ دیش کی ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان مقرر

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    بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے لٹن داس کو ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ وہ مہدی حسن مرزا کی جگہ قیادت سنبھالیں گے اور اب ٹیم کو ایک نئے دور میں لے جانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہوگی۔

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