وسیم اکرم نے کراچی میں گمشدہ پالتو کتے کی تلاش پر ڈھائی لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے اپنے پیارے پالتو کتے ڈیوک کی گمشدگی پر عوام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ڈیوک، جو ایک بلیک لانگ کوٹ جرمن شیفرڈ ہے، کراچی کے ڈی ایچ اے فیز 8 سے لاپتا ہوا۔ وسیم اکرم نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو فوری طور پر اطلاع دیں۔
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