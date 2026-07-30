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    جو روٹ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر

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    جو روٹ ایک بار پھر انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ اسٹیفن فلیمنگ ہوں گے۔ روٹ اس سے قبل 2017 سے 2022 تک 65 ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کی قیادت کر چکے ہیں اور حالیہ موسم گرما میں نیوزی لینڈ کے خلاف عبوری طور پر بھی کپتانی کی تھی۔

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