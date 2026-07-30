اسٹیفن فلیمنگ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ مقرر

انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ECB) نے نیوزی لینڈ کے سابق کپتان اور کامیاب کوچ اسٹیفن فلیمنگ کو انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ اس عہدے پر برینڈن میک کولم کی جگہ سنبھالیں گے۔
اسٹیفن فلیمنگ اپنی ذمہ داریاں پاکستان کے خلاف آئندہ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے بعد سنبھالیں گے۔ پاکستان سیریز کے دوران انگلینڈ کی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری عبوری ہیڈ کوچ مارکس ٹریسکوتھک انجام دیں گے۔
53 سالہ فلیمنگ دنیا کے کامیاب ترین کرکٹ کوچز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کے سابق کپتان رہ چکے ہیں اور ان کی قیادت و کوچنگ میں چنئی سپر کنگز نے انڈین پریمیئر لیگ (IPL) کے متعدد ٹائٹل جیتے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ان کے وسیع بین الاقوامی تجربے اور قائدانہ صلاحیتوں کو تقرری کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔
فلیمنگ نے اپنے بیان میں کہا کہ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اور کامیاب ٹیم بنانے کے لیے کام کریں گے اور طویل المدتی ترقی پر توجہ دیں گے۔