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    آئی سی سی رینکنگ: پاکستان دوسرے نمبر پر برقرار

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    پاکستان نے آئی سی سی رینکنگ میں دوسری پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے اپنی شاندار کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا ہے۔ گرین شرٹس عالمی کرکٹ میں اپنی مضبوط حیثیت مزید مستحکم کر رہے ہیں۔

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