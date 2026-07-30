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    53 روز بعد مظفرآباد میں انٹرنیٹ سروس بحال

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    53 روزہ تعطل کے بعد مظفرآباد میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ 6 جون سے معطل انٹرنیٹ کی بحالی سے شہریوں، تاجروں، صحافیوں اور دیگر صارفین نے سکھ کا سانس لیا، جو اس طویل بندش کے دوران شدید مشکلات کا شکار رہے۔

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