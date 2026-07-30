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    پاکستان نے چین کا 1.4 ارب ڈالر قرض واپس کر دیا، ری فنانسنگ چند ہفتوں میں متوقع

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    پاکستان نے چین کا 1.4 ارب ڈالر کا کمرشل قرض کامیابی سے واپس کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی ری فنانسنگ ابھی نہیں ہوئی، تاہم آئندہ چند ہفتوں میں چینی بینکوں سے ری فنانسنگ متوقع ہے۔ مرکزی بینک نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ موجودہ مالی سال میں پاکستان بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے مستحکم پوزیشن میں ہے اور زرمبادلہ کے ذخائر مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔

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