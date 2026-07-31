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    زمبابوے کر کٹ ٹیم کے کپتان سکندر رضا کی بیٹی عنایہ حافظِ قرآن بن گئیں

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    زمبابوے کرکٹ ٹیم کے کپتان سکندر رضا کی 15 سالہ صاحبزادی عنایہ نے دو سال سے بھی کم عرصے میں قرآنِ کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس خوشی کے موقع پر ہرارے میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جبکہ سوشل میڈیا پر مداح عنایہ کو مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کر رہے ہیں۔

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