اطالوی فٹبال لیجنڈ فرانکو باریزی 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

اطالوی فٹبال کے عظیم لیجنڈ اور اے سی میلان کے سابق کپتان فرانکو باریزی 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی تصدیق اے سی میلان نے کرتے ہوئے انہیں کلب کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔
فرانکو باریزی نے اپنے پورے 20 سالہ پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران صرف اے سی میلان کی نمائندگی کی۔ وہ 15 برس تک ٹیم کے کپتان رہے اور کلب کو 6 سیری اے ٹائٹلز اور 3 یورپی کپ/چیمپئنز لیگ ٹائٹلز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں اے سی میلان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی مشہور نمبر 6 جرسی بھی ہمیشہ کے لیے ریٹائر کر دی تھی۔
بین الاقوامی سطح پر باریزی نے اٹلی کے لیے 81 میچز کھیلے، 1982 فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہے اور 1994 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے فائنل تک پہنچے۔ گزشتہ سال ان کے پھیپھڑوں میں ایک گلٹی کی سرجری ہوئی تھی، تاہم وہ رواں سال بھی عوامی تقریبات میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے انتقال پر فٹبال دنیا، سابق کھلاڑیوں، کلبوں اور اطالوی رہنماؤں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تاریخ کے عظیم ترین دفاعی کھلاڑیوں میں شمار کیا۔