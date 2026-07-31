اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں آبادکاروں کا نابلس پر حملہ

اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے مغربی علاقے تل (Tell) میں دھاوا بول دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے علاقے کا محاصرہ کر کے آبادکاروں کو داخل ہونے کی حفاظت فراہم کی، جس کے بعد کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔
رپورٹس کے مطابق آبادکاروں نے فلسطینی املاک کو نقصان پہنچایا، جبکہ اسرائیلی فورسز نے متعدد علاقوں میں نقل و حرکت محدود کر دی۔ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں مغربی کنارے میں آبادکاروں کے بڑھتے حملوں اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے تناظر میں پیش آیا، جس سے علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
فلسطینی حکام نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے علاقے میں سیکیورٹی اقدامات جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔