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    کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 کان کن جاں بحق، 2 لاپتا

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    کم از کم 32 کان کن بلوچستان کے علاقے سورنگ (کوئٹہ کے قریب) میں واقع ایک کوئلے کی کان میں ہونے والے ہولناک دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ دھماکہ میتھین گیس جمع ہونے کے باعث پیش آیا۔ امدادی ٹیمیں اب بھی متاثرین کی لاشیں نکالنے میں مصروف ہیں، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کے ملنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس افسوسناک سانحے نے ایک بار پھر پاکستان کی کوئلہ کان کنی کی صنعت میں دیرینہ حفاظتی مسائل کو اجاگر کر دیا ہے، جن میں ناکافی وینٹیلیشن، گیس کی مؤثر نگرانی کے نظام کا فقدان اور حفاظتی قوانین پر کمزور عمل درآمد شامل ہیں۔

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