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    پاکستانی فضائی حدود کی پابندیوں سے ایئر انڈیا کو 2.3 ارب ڈالر کا نقصان

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    پاکستانی فضائی حدود کی مسلسل بندش کے باعث بھارتی ایئرلائنز کو آپریشنل مشکلات اور اضافی اخراجات کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طویل فضائی راستوں کی وجہ سے ایندھن اور آپریشنل لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایئر انڈیا کو مالی سال کے اختتام پر تقریباً 2.3 ارب ڈالر کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ فضائی حدود کی بندش بھی اس کی وجوہات میں شامل بتائی گئی ہے۔ اندازاً 400 سے 500 بھارتی پروازیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان نے فضائی حدود کی پابندی 23 اگست تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

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