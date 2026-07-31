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    گلگت بلتستان کی براڈ پیک چوٹی پر برفانی تودہ، 2 لاشیں برآمد، عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما نرمل پرجا سمیت 8 افراد تاحال لاپتا

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    گلگت بلتستان کی براڈ پیک چوٹی پر برفانی تودہ گرنے کے بعد عالمی شہرت یافتہ نیپالی کوہ پیما نرمل پرجا سمیت 10 کوہ پیما لاپتا ہوگئے ہیں۔ لاپتا افراد میں مختلف ممالک کے کوہ پیما شامل ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں موسم کی اجازت ملتے ہی ہیلی کاپٹروں اور دیگر وسائل کی مدد سے تلاشی آپریشن جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

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