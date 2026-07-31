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    شان مسعود انجری کے باعث ویسٹ انڈیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ سے باہر

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    شان مسعود انجری کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر

    پاکستانی ٹیسٹ بلے باز شان مسعود ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ سے انجری کے باعث باہر ہو گئے ہیں۔ انہیں پہلے ٹیسٹ کے دوران بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر گیند لگنے سے فریکچر ہوا تھا۔

    شان مسعود نے پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں شاندار سنچری اسکور کی، تاہم انجری کے باوجود دوسری اننگز میں نچلے نمبر پر بیٹنگ کی۔ پاکستان کو اس میچ میں 90 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ویسٹ انڈیز نے سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔

    پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے مطابق شان مسعود کا علاج جاری ہے، جبکہ انگلینڈ کے خلاف 19 اگست سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز میں ان کی شرکت کا انحصار مکمل صحت یابی پر ہوگا۔

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