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    امارات ائیر لائن کے جہاز کی دبئی سے ہانگ ژو کی پرواز10گھنٹےAC بند ہونے پر مسافر بےہوش

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    امارات ایئر لائن نے مسافروں سے معذرت کر لی ہے، جنہیں خراب موسم کے باعث پرواز کا رخ شنگھائی سے ہانگ ژو موڑنے کے بعد 10 گھنٹے تک ایئر کنڈیشننگ کے بغیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر لائن نے مسافروں کو پیش آنے والی پریشانی پر افسوس کا اظہار کیا۔

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