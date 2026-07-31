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    ماہرہ خان نے کشمیر میں ہونے والے تشدد کی دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کر دی

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    کشمیر کے بحران کا سب سے تشویشناک پہلو صرف تشدد نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وہاں پیش آنے والے واقعات عالمی سطح پر محدود توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف حلقے اس صورتحال پر زیادہ آگاہی اور توجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

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