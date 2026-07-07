کامیڈین اللہ رکھا پیپسی شو کی ریکارڈنگ کے دوران انتقال کرگئے

پاکستان کے معروف کامیڈین اللہ رکھا پیپسی ریکارڈنگ کے دوران اچانک انتقال کرگئے۔
اللہ رکھا پیپسی مشہور پاکستانی کامیڈین اور اسٹیج پرفارمر تھے جو مختلف عوامی تقریبات میں اپنی دل لگی پرفارمنس کے لیے مشہور تھے۔
وہ مسلم لیگ ن لبرٹی اجتماعی تقریب میں اپنی وائرل اسٹیج پرفارمنس کے بعد شہرت مشہور ہوئے۔ پیپسی کے نام سے مشہور، اللہ رکھا پانی پوری کو بعد میں مختلف نیوز چینلز نے اپنے طنزیہ شوز کے لیے بطور مزاحیہ اداکار رکھا۔
آخرکار وہ نجی ٹی وی کے مزاحیہ شو کا ایک لازمی حصہ بن گئے جس کی میزبانی محسن عباس حیدر کر رہے تھے، شو میں ان کی مزاحیہ پرفارمنس اور انوکھے گیٹ اپس نے انہیں ناظرین سے بھرپور پذیرائی حاصل کی۔