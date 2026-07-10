پنجاب حکومت نے شہریوں کے لیے جرائم کی اطلاع دینے پر انعامی اسکیم کا آغاز کر دیا

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی (PSCA) نے جرائم، ہراسانی، مشکوک سرگرمیوں اور ہنگامی صورتحال کی بروقت اطلاع دینے والے شہریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ذمہ دار شہری ایوارڈ متعارف کر دیا ہے۔
وہ شہری جن کی بروقت رپورٹس عوامی تحفظ بہتر بنانے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں گی، انہیں اعزاز اور انعامات سے نوازا جائے گا۔
پہلا ایوارڈ لاہور کے ایک شہری کو دیا گیا، جنہوں نے پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے ایک لاوارث بچے کی اطلاع دی، جس کے نتیجے میں حکام بچے کو اس کے خاندان سے دوبارہ ملانے میں کامیاب ہوئے۔
پی ایس سی اے کے مطابق محفوظ معاشروں کے قیام کے لیے عوامی تعاون انتہائی اہم ہے، اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔