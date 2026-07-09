پنجاب نے غیر محفوظ لاہور کے اسکولوں میں مرمت اور تعمیرِ نو کے کام کا حکم دے دیا

حکام نے لاہور کے 135 خطرناک اور خستہ حال سرکاری اسکولوں کی فوری مرمت اور تعمیرِ نو کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ اقدام اسکولوں کی عمارتوں کی حفاظت سے متعلق خدشات کے پیشِ نظر اٹھایا گیا ہے، کیونکہ ماضی میں خستہ حال عمارتوں کی چھتیں گرنے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ حکام کا مقصد طلبہ کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنا
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