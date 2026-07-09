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    ایران کی وارننگ، امریکا کی مدد کرنے والے ممالک نتائج بھگتیں گے

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    ایران نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے گا، اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ انتباہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے تازہ حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے ردعمل میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تہران نے کہا کہ یہ حملے انتقامی کارروائی تھے اور خبردار کیا کہ علاقائی اڈوں سے مستقبل میں کی جانے والی کسی بھی امریکی کارروائی پر مزید وسیع ردعمل دیا جائے گا۔ یہ کشیدگی آبنائے ہرمز کے حوالے سے دوبارہ بڑھتی ہوئی تلخیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، جہاں واشنگٹن اور تہران دونوں ہی کی جانب سے سخت انتباہات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی ثالثی کرنے والے فریقین خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچانے کے لیے تحمل کی اپیل کر رہے ہیں۔

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