ٹرمپ: اسپین سے تمام تجارت بند کرنے کا اعلان

ٹرمپ کا حکم، اسپین سے تمام تجارت بند کرنے کا اعلان
امریکی صدر Donald Trump نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ اعلان NATO Summit Ankara 2026 کے دوران سامنے آیا، جہاں ٹرمپ نے اسپین کو نیٹو کا "خراب شراکت دار” قرار دیتے ہوئے اس کے دفاعی اخراجات اور بعض پالیسیوں پر تنقید کی۔
ٹرمپ کے مطابق انہوں نے امریکی وزیر خزانہ کو اسپین کے ساتھ تجارت روکنے کے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپین نیٹو کے دفاعی اخراجات سے متعلق اہداف پورے نہیں کر رہا اور ایران تنازع کے دوران امریکی کارروائیوں میں تعاون نہیں کیا۔
اسپین نے امریکی مؤقف پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ یورپی یونین نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ اپنے رکن ملک کے تجارتی مفادات کا دفاع کرے گی۔