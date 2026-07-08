کراچی میں دماغ کھانے والی خطرناک بیماری سے پہلی ہلاکت رپورٹ

کراچی میں دماغ کھانے والی بیماری سے 2026 کی پہلی ہلاکت رپورٹ
کراچی میں سال 2026 کا Naegleria fowleri (عام طور پر "دماغ کھانے والی امیبا” کہا جاتا ہے) کا پہلا مہلک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک 44 سالہ شخص اس خطرناک انفیکشن کا شکار ہوا، جس کے بعد اسے انتہائی نگہداشت وارڈ (ICU) میں منتقل کیا گیا۔
یہ بیماری ایک نایاب مگر انتہائی خطرناک دماغی انفیکشن ہے جو آلودہ پانی ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے لاحق ہو سکتی ہے۔ امیبا ناک کے راستے دماغ تک پہنچ کر Primary Amoebic Meningoencephalitis (PAM) نامی انفیکشن پیدا کرتی ہے، جو اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔