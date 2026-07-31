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    پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، فی تولہ نرخ 4 لاکھ 30 ہزار روپے سے تجاوز کر گئے

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    آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 3 ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 30 ہزار 436 روپے ہو گئی ہے۔

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