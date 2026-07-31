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    شدید بارش کے باعث مری میں لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں متاثر

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    شدید بارش کے باعث مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے متعدد واقعات پیش آئے، جس سے کئی سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوئی اور آمدورفت میں مشکلات پیدا ہو گئیں۔ انتظامیہ نے شہریوں اور سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔

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