نئے قانون کے تحت خیبرپختونخوا کے ارکانِ اسمبلی اور شریکِ حیات کو تاحیات سرکاری پاسپورٹ ملیں گے

نئے قانون کے تحت خیبرپختونخوا ارکانِ اسمبلی اور شریکِ حیات کو تاحیات سرکاری پاسپورٹ
خیبرپختونخوا حکومت نے ایک نئے قانون کے ذریعے صوبائی اسمبلی کے ارکان (MPAs) اور ان کے شریکِ حیات کے لیے تاحیات سرکاری (بلیو) پاسپورٹ کی سہولت دینے کی منظوری دی ہے۔ قانون کے تحت موجودہ اور سابق ارکانِ اسمبلی کو یہ سہولت حاصل ہوگی۔
رپورٹس کے مطابق نئی قانون سازی میں ارکانِ اسمبلی کے لیے دیگر مراعات میں بھی توسیع کی گئی ہے، جن میں اضافی تحفظات اور بعض سرکاری سہولیات شامل ہیں۔ اس اقدام پر سیاسی و عوامی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی ہے، جہاں حامی اسے قانون سازوں کے استحقاق کا حصہ قرار دے رہے ہیں جبکہ ناقدین مراعات میں اضافے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔