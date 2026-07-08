ایران کا امریکا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام
ایران نے امریکا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے جنگ بندی کی مفاہمت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نئی فوجی کارروائیاں کیں۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملے طے شدہ جنگ بندی اور مذاکراتی فریم ورک کے خلاف ہیں۔
ایرانی وزارت خارجہ اور اعلیٰ حکام نے کہا کہ امریکی فضائی حملوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی کارروائیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق امریکا نے اپنے اقدامات کو دفاعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں خطے میں امریکی مفادات اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کی گئیں، جبکہ ایران نے اسے جارحیت قرار دیا۔