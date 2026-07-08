پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 4 ہزار 700 روپے سستا ہوگیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت 4 لاکھ 30 ہزار 236 روپے تک آگئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4 ہزار 29 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 68 ہزار 858 روپے ہوگئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان برقرار رہا، جہاں فی اونس سونا 47 ڈالر سستا ہوکر 4 ہزار 78 ڈالر کی سطح پر آگیا، جس کے اثرات پاکستان کی مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے۔