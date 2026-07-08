اردوغان نے یورپ اور اتحادیوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے اختلافات سے خبردار کیا

نیٹو سربراہی اجلاس، جو 7 اور 8 جولائی 2026 کو انقرہ، ترکی میں منعقد ہوا، کے دوران ترک صدر رجب طیب ایردوان نے نیٹو اتحادیوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ اجلاس کے افتتاحی سیشن میں خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے نیٹو ارکان کے مابین دفاعی صنعت سے متعلق پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔
صدر ایردوان نے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان دفاعی تعاون میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اتحاد کو کمزور کرتا ہے اور یہ "مصنوعی تقسیم” پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ رکن ممالک کے درمیان دفاعی منصوبوں اور ہتھیاروں کی خریداری میں باہمی تعاون، تمام ارکان کی اجتماعی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔
اس سربراہی اجلاس میں نیٹو ارکان نے آرٹیکل 5 کے تحت اجتماعی دفاع کے عزم کا اعادہ کیا اور 50 ارب ڈالر سے زائد کے نئے دفاعی معاہدوں کا اعلان کیا۔ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ایردوان کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں ترکی پر سے پابندیاں ہٹانے اور ایف-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت پر نظر ثانی کے امکانات زیرِ بحث آئے۔