پاکستان میں انسانیت کے علمبردار عبدالستار اید کی آج دسویں برسی ہے

عبدالستار ایدھی کی دسویں برسی کے موقع پر، قوم اس عظیم انسانیت دوست شخصیت کو خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی غریبوں، بیماروں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔
ایدھی فاؤنڈیشن کے ذریعے، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے رضاکارانہ فلاحی نیٹ ورکس میں سے ایک قائم کیا، جو ایمبولینس سروس، پناہ گاہیں، صحت کی سہولیات اور بے شمار لوگوں کو مدد فراہم کرتا ہے۔ اپنی سادگی اور ہمدردی کے لیے مشہور، ایدھی صاحب نیکی اور بے لوث خدمت کی علامت بن گئے۔ ان کا ورثہ آج بھی پاکستان اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔