آئرلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپئن بھارت کو 2-0 سے وائٹ واش کر دیا

آئرلینڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں موجودہ عالمی چیمپئن بھارت کو 2-0 سے وائٹ واش کر دیا۔ دوسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں آئرش ٹیم نے بہترین آل راؤنڈ کھیل پیش کرتے ہوئے بھارت کو شکست دی اور سیریز اپنے نام کر لی۔
یہ پہلی بار ہے کہ آئرلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھارت کو کسی دو طرفہ سیریز میں وائٹ واش کیا، جسے آئرش کرکٹ کی تاریخ کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی ٹیم بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں توقعات پر پورا نہ اتر سکی، جبکہ آئرلینڈ کے کھلاڑیوں نے دباؤ میں غیر معمولی کھیل کا مظاہرہ کیا۔