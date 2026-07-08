پی اے ایف گروپ کیپٹن کو مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا

انتہائی رنج و غم اور مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ، پاکستان ایئر فورس کے ایک گروپ کیپٹن کو سپردِ خاک کیا گیا۔ ان کی آخری رسومات میں سوگوار خاندان، قریبی دوستوں اور عسکری و سرکاری حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مرحوم کا تابوت قومی پرچم میں لپٹا ہوا تھا، جو ان کے ملک سے وفاداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے چاک و چوبند انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کا مقصد افسر کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنا تھا۔
یہ تقریب ملک کی جانب سے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف اور احترام کی عکاس تھی۔ ان کی قربانی، غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے بے لوث محبت کو ہمیشہ ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔